ExpoLondrina abre palco principal para Quarta Solidária com Mariana & Matheus e Kau Cantora

A cantora e compositora Kau e a dupla Mariana & Matheus se apresentam nesta quarta-feira (10), a partir das 20h30, na ExpoLondrina. Os shows fazem parte da programação da Quarta Solidária, que recebe artistas locais em prol do Hospital do Câncer de Londrina.





Para acessar a arena, os visitantes devem doar 1kg de alimento não perecível, que será enviado para o Hospital. Para entrar no Parque de Exposições Ney Braga, o acesso continua o mesmo, a partir da compra de ingressos.

“A gente está muito feliz, porque já cantamos em outras edições e estar de volta ao palco principal é maravilhoso”, ressalta a cantora Mariana, da dupla Mariana & Matheus. Londrinenses, os dois irmãos participaram da feira agropecuária em todas as fases da vida: crianças, adolescentes, jovens, cantores e pais de família. “Estamos muito animados e muito honrados de pisar no palco principal, na Quarta Solidária, por uma causa tão nobre, muito especial, ajudando o Hospital do Câncer de Londrina”, completa Matheus.





Matheus revela que o repertório traz projetos novos, um deles gravado com a dupla Israel & Rodolffo, Ícaro & Gilmar, Camisa 10. “Não pode faltar na ExpoLondrina o modão”, diz Matheus. E, claro, sucesso de outras épocas da dupla, como “Paredes Pintadas”. “Essa é uma oportunidade incrível para artistas da cidade mostrarem o show”, diz Mariana.

Quem abre a noite é a cantora e compositora Kau, que tem quase dois anos de carreira e já está pisando no palco principal de uma das maiores feiras agropecuárias. “Estou me sentindo super feliz, super grata pela Diverti ter cedido o palco principal da ExpoLondrina e ter abraçado a nossa causa para ajudar o Hospital do Câncer. Estou super ansiosa para esse momento”, diz.





Para ela, mesmo em tão pouco tempo de estrada, é gratificante ser reconhecida como uma artista local no palco principal. Entre as canções no repertório, estão “Tropa de Chapéu”, “Vai ser Golpe”, “4 X 4”, entre outras.

