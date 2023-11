Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de novembro de 2023 em Londrina e região disponibilizada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h deste sábado (4).





ADALTO CANANEIA RAMOS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ADELAIDE DE SOUZA MUNIZ - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 04/11/2023 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALIETE BARBOSA DA SILVA FRANCO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

ANTONIO HILARIO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 04/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ARMANDO DE JESUS - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

EZYDIO VITOR - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





FLORISVALDO VITORINO DA SILVA - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 04/11/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

JOAO BATISTA DOS SANTOS - 85 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC DE IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC DE IBIPORA

Situação:





LAURITA DA SILVA GOMES - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

MARIA DE FATIMA DE SOUZA - 64 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA SANTOS DA SILVA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 04/11/2023 - 03:30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

NATIMORTO - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 04/11/2023 - 15:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





NILSON DE LARA COSTA - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

SILVANA RODRIGUES BAHIA FERREIRA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2023

Data e Horário do Velório: 04/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ANGELO JOSE DE NARDI - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 08:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ELISA ROBERTA ZANON - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2023

Data e Horário do Velório: 02/11/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2023 - 01:00

Local do Sepultamento: PALMITAL

Situação: SEPULTADO





ENOQUE PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2023

Data e Horário do Velório: 03/11/2023 - 14:30

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





EURIDICE MOITEIRO MARQUES - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2023

Data e Horário do Velório: 02/11/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





FLORA GABETTI DROVANDI - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2023

Data e Horário do Velório: 02/11/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO