Festival de Cinema de Gramado confirma datas da 52ª edição do evento

A organização do Festival de Gramado confirmou nesta segunda-feira (20) a realização da 52ª edição do mais importante evento cinematográfico do Brasil. Conforme divulgado, o evento manterá suas datas inalteradas, ocorrendo entre os dias 9 e 17 de agosto.







“É um momento delicado para o nosso Estado. Mais do que isso, para todos os profissionais da cultura. Sabemos que o Festival de Gramado será o primeiro grande evento em território gaúcho e estamos trabalhando duro para possibilitarmos essa retomada, com olhar especial aos trabalhadores do audiovisual afetados pela tragédia”, afirma Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade.



A 52ª edição do Festival de Gramado manterá as tradicionais mostras competitivas de longas-metragens brasileiros, documentais e gaúchos, além de curtas brasileiros e gaúchos. O evento também contará com as mostras paralelas: acessível, infantil, cinema nos bairros e exibições hors concours. As homenagens com os troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado estão mantidas.





