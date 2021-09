Frente fria provoca calor em Londrina e pode fazer chover no fim de semana, diz IDR

Uma frente fria oriunda do sul brasileiro levanta as temperaturas até os 33ºC nesta quarta-feira (29) em Londrina, prevê a agrometeorologista Angela Costa. As mínimas foram de 19,5ºC.





Há uma pequena chance de chover de forma isolada na cidade nesta quarta. Para a pesquisadora, é na metade sul do Paraná que a probabilidade de precipitações é maior.

Continua depois da publicidade





Se depender da previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), Londrina inicia outubro com chuva. A instabilidade deve chegar com um volume significativo na sexta-feira (30) e seguir até o domingo (3).

Continua depois da publicidade





Leia também: Primavera deve ter chuvas abaixo da média. Veja previsão para o Paraná.





Clima quente

Continua depois da publicidade





Por enquanto, o calor e o tempo seco permanecem. Nesta quinta (30), 33ºC podem ser registrados durante a tarde e o amanhecer chega acompanhado de 17ºC.





A umidade relativa do ar esteve em 26% nesta terça (28). A porcentagem ideal para a saúde humana, segundo recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), é de 50% a 60%.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.