Governo estadual contrata obra de duplicação da PR-317 em Toledo

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), assinou o contrato da obra de duplicação da PR-317 em Toledo, região Oeste, um investimento de R$ 43.446.764,29. Em breve será emitida a ordem de serviço, estabelecendo a data de início das atividades, que terão 360 dias de prazo de execução.





A obra vai do entroncamento com a BR-163 até o trevo com a Rua 1º de Maio, em uma extensão de 3,29 quilômetros, prevendo alargamento da pista existente para os dois lados e implantação de vias marginais em ambos sentidos.

As faixas da via duplicada terão 3,60 metros de largura, com faixa de segurança interna de 1 metro junto à barreira de concreto New Jersey, separando os sentidos, e acostamento externo de 2,5 metros.





Também serão implantadas marginais de pista única com 5 metros de largura, faixa de segurança no sentido do tráfego de 1 metro, e passeios para pedestres de 1,50 metro nos dois lados externos. A marginal direita receberá ciclovia bidirecional de 2,50 metros de largura. O pavimento existente passará por fresagem e recomposição da capa asfáltica ou receberá nova pavimentação.

Para a drenagem de água das chuvas estão previstas sarjetas de concreto, valetas de proteção de aterro e corte, meios-fios com sarjeta ao longo dos passeios, além de bocas de lobo conectadas a uma rede coletora. O trecho conta atualmente com um bueiro simples tubular de concreto, que será substituído e receberá as águas da nova rede.





Também estão previstos sinalização horizontal e vertical em todo o trecho, de acordo com as novas pistas duplicadas e vias marginais, e serviços complementares, como plantio de grama, remoção de interferências, implantação de rampas de travessia para pedestres, entre outros.

Na primeira etapa, que deve iniciar em breve, será implantado canteiro de obras e mobilizados equipamentos, funcionários, materiais e maquinários. Na sequência começa a ser removido o antigo sistema de drenagem de águas da rodovia e substituído por novo, e depois inicia a terraplenagem nos espaços onde serão implantadas as novas pistas.





CENSE – A obra incluirá ainda a pavimentação do acesso ao Centro de Socioeducação (Cense) de Toledo, próximo ao entroncamento com a BR-163, em uma extensão de 150 metros. Será uma pista simples com duas faixas de rolamento, além dos serviços de implantação de dispositivos de drenagem, sinalização e paisagismo.