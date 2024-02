Guarapuava: uma pessoa morre e seis ficam feridas em acidente grave na BR-277

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em acidente grave, entre três veículos, na tarde desta segunda-feira (19), na BR 277, KM 373 em Guarapuava (região Centro-sul do Paraná).





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram duas colisões seguidas envolvendo três carros. A primeira colisão foi transversal, envolvendo os veículos Volvo V50 e um Honda Civic. Posteriormente, o veículo Fiat Fiorino colidiu frontalmente com a lateral do veículo Honda.

No veículo Honda estavam quatro pessoas, sendo o passageiro do banco dianteiro que foi a óbito devido a gravidade do acidente, o condutor teve ferimentos moderados, já os dois passageiros do banco traseiro ficaram em estado grave.





No Fiat o condutor teve ferimento leves. Duas vítimas estavam no Volvo, o condutor e passageiro dianteiro foram socorridos em estado grave.





Duas vítimas foram encaminhadas pela ambulância do Corpo de Bombeiros e quatro foram encaminhadas pelas ambulâncias do SAMU.