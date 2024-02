Idoso de 65 anos fica ferido em acidente com caminhão na PR-986, em Rolândia

Um idoso de 65 anos ficou ferido após o carro que dirigia colidir contra um caminhão na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta terça-feira (13).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma BMW 320I com placas de Apucarana no sentido de Rolândia a Arapongas quando, no KM 7, colidiu contra um caminhão que fazia o retorno na rodovia.

O condutor do caminhão - um homem de 35 anos - não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





O idoso foi atendido no local do acidente por socorristas do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhado para o Honpar (Hospital Norte do Paraná).