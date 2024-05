Idoso morre no hospital depois de bater caminhão em árvore em Umuarama

Um homem de 71 anos morreu depois de colidir o caminhão que dirigia em uma árvore na PR-489, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na tarde deste sábado (18).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o idoso conduzia um Mercedes-Benz 1313 no sentido de Umuarama a Xambrê quando, ao passar pelo KM 7, perdeu o controle da direção, fazendo o caminhão sair da via e atingir uma árvore.

O motorista do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Umuarama, onde morreu. O óbito foi confimado pela Polícia Civil.





O caminhão não tinha pendências administrativas e, por isso, foi liberado para familiares do condutor.