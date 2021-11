IDR aguarda fim de semana estável e com máximas de 30ºC em Londrina

As incessantes chuvas, que anunciaram uma primavera instável após prolongados períodos de estiagem, são interrompidas pelo menos nos próximos dias em Londrina. A agrometeorologista Angela Costa, atuante no IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), espera um fim de semana estável e com sol entre nuvens.

Não é descartada, porém, a ocorrência de pancadas chuvosas esporádicas e exclusivas em determinadas regiões da cidade. Os fenômenos mal distribuídos não são previstos com grande antecedência pois a estação das flores marca a transição do inverno para o verão, que é a época mais chuvosa do ano, explica Costa.

Nesta sexta (12), o sol predominante acompanha máximas esperadas de 28ºC.





Se depender da expectativa da pesquisadora, com cerca de 12ºC a 13ºC, as próximas manhãs serão frescas, mas as tardes do sábado (13) e domingo (14) devem marcar 30ºC.





Feriado

Quem já marcou uma atividade ao ar livre na agenda para este feriado não deve se frustrar com a chuva. Em Londrina, o tempo firme segue nesta segunda-feira (15), dia em que é celebrada a Proclamação da República, prevê o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), que conta com estação meteológica na zona sul da cidade.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.