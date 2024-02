Inscrições para participação de escolas nos Jogos Escolares de Londrina 2024 já começaram

As escolas interessadas em participar da fase municipal dos JELs (Jogos Escolares de Londrina) 2024 já podem se inscrever para a edição 2024 do evento, que movimentará a cidade entre 15 e 26 de abril. As inscrições vão até o dia 21 de março e, antes do início das competições, haverá um congresso técnico no dia 1º de abril reunindo todas as escolas e colégios que disputarão os jogos.





Para participar, as instituições escolares devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da FEL (Fundação de Esportes de Londrina) ou solicitada pelos diretores ao Núcleo Regional de Educação, informando as modalidades em que irão participar nos JELs. Este documento deve ser levado presencialmente, até 21 de março, com prazo final até 17h, à sede do NRE, localizada na avenida Celso Garcia Cid, 658, Centro.

No site da FEL também é possível acessar o regulamento geral e também os documentos normativos para cada uma das cinco modalidades abertas: basquete, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia. Neste ano, as disputas irão ocorrer nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos).





Em 2023, participaram da fase municipal em Londrina 37 escolas e colégios, mobilizando 150 equipes e aproximadamente 1.000 atletas.

Os campeões da fase municipal do JELS 2024 seguirão para a etapa regional do 70º Jogos Escolares do Paraná, a ser disputada de 17 a 22 de maio, em cidade a ser definida. Já a fase final irá ocorrer em Pato Branco.