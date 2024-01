Jacarezinho vai abrigar projeto pioneiro de sala de amamentação em UBS

Jacarezinho abrigará projeto pioneiro de sala de amamentação em UBS

Esta é uma notícia importante sobre a implantação de salas de apoio à amamentação em UBS (Unidades Básicas de Saúde) em Jacarezinho, no Paraná. O projeto visa apoiar mães que trabalham fora e garantir um local apropriado e seguro para retirar e armazenar o leite, além de acompanhamento médico. A iniciativa faz parte de um projeto piloto do Ministério da Saúde e espera-se que outras cidades possam aderir no futuro. O Paraná foi escolhido devido às boas experiências de aleitamento materno no estado, que tem impacto positivo na redução da mortalidade infantil.