Rodoviária de Londrina é o ponto de partida para reunir as famílias no Dia das Mães

"Vou matar saudade da minha mãe, que não vejo há pelo menos dois anos. Nesse mundo em que estamos vivendo, com tanta coisa acontecendo, nada melhor do que passar esse dia especial com eles, pois, não sabemos o dia de amanhã", disse.

Na tarde desta sexta-feira (10), o Portal Bonde foi conferir o movimento da Rodoviária de Londrina, que estava com um movimento tímido, mas a previsão é de que haja um aumento no período da noite, por volta das 20h30, quando os embarques devem aumentar.

Com o Dia das Mães se aproximando, vários passageiros devem embarcarcar ou desembarcar no Terminal Rodoviário de Londrina, quando as famílias irão se encontrar para passar o domingo juntos para celebrar a data, neste domingo (12).

Sandra Regina aguardando o embarque para Andirá/Foto: Josiel Aparecido - Portal Bonde

Quem também vai visitar os filhos é a aposentada Teresinha Domingos Condé, de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina). Seu horário de embarque para Santa Mariana (Norte Pioneiro) foi às 15h50. "Estou muito feliz em passar o dias das mães com meu filho, filha e netos, para almoçar em família. Já faz um mês que não os vejo. Na segunda-feira (13), já voltarei para casa", conta.





Morando em Londrina há pelos menos quatro meses, o operador de caixa Rian Augusto, que veio em busca melhores oportunidades de emprego, agora vai poder matar a saudade de sua mãe e de sua avó, que moram em São Jerônimo da Serra (Norte Pioneiro). "Estou ansioso, e com muita saudades, pois fazem dois meses que não vejo elas'', comenta.

O Dia das Mães será comemorado também na família do estudante de engenharia agricola, Takashi Hattori, que mora em Jandaia do Sul e viaja para Ourinhos, interior de São Paulo, a cada 15 dias. "É uma junção de emoção e alegria passar a data com minha avó e minha mãe. É importante poder proporcionar um dia legal, uma atividade diferente com elas. Ficarei um pouco com minha avó, depois, devo passar a tarde com minha mãe, também."





Movimentação na Rodoviária no final de semana

O superintendente da Rodoviária, Sandro Neves, explica que o movimento não será tão intenso nesse período, mas terá ônibus extras para atender as demandas dos passageiros. "Serão 10 ônibus extras nesta sexta-feira e 17 no domingo. Os destinos mais procurados são, Curitiba, São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Na sexta, serão mais embarques saindo de Londrina e, no sábado (11), serão mais passageiros chegando a Londrina, mas, também, mais passageiros partindo para cidades próximas", pontua.





Neves também alerta para os cuidados que os passageiros devem ter para uma viagem sem transtornos. "É indispensável que estejam com seus documentos com foto em mãos. Também é aconselhável chegar ao menos uma hora antes do embarque para não ter problemas. Menores de 16 anos desacompanhados dos pais, precisam obter autorização em cartório para viajar", orienta.

Em relação aos destinos no Rio Grande do Sul, castigado pelas chuvas desde o dia 29 de abril, a orientação é de que os passageiros busquem informações diretamente com as empresas, pois as mudanças são constantes e há pontos que os ônibus não chegam.