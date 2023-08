Jovem perde controle, bate em viaduto e carro capota na PR-445, em Cambé

Uma jovem de 29 anos ficou ferida após perder o controle, bater em um viaduto e capotar com o carro na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta sexta-feira (25).





Segundo informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a condutora dirigia um Chevrolet Cobalt no sentido do Trevo da Warta para Cambé quando o acidente aconteceu.

Publicidade





Além da jovem, um passageiro de 51 anos ficou ferido. Ambos foram encaminhados para receber atendimento na Santa Casa de Cambé.





Os policiais do BPRv informam que, no momento do acidente, a pista estava molhada.