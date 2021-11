Londrina deve ter pancadas de chuva ao longo desta quinta-feira

A atmosfera amanheceu instável nesta quinta-feira (18) e assim deve permanecer ao longo do dia em grande parte do Paraná. Em Londrina, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa, pancadas chuvosas podem surgir em qualquer período.

O resultado da aproximação da frente fria oriunda do sul brasileiro foi o acúmulo pluviométrico de 23,6 milímetros entre a madrugada de quarta (17) e esta manhã, que soma-se aos 68 mm referentes a novembro.

A expectativa da pesquisadora é que o sistema instável já parta ao sudeste brasileiro na sexta-feira (19) e deixe o sol entre nuvens como herança para Londrina.







A média histórica de todo o mês é de 165,6 mm. Costa, atuante no IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), avalia que não é provável que a cidade atinja este índice, já que o sol deve predominar nas semanas.





Apesar disso, o cenário primaveril reverteu a estiagem prolongada que a região enfrentou sobretudo no início de 2021, quando as escassas chuvas registradas não chegaram nem perto de atingir a metade do esperado para o mês.



Temperaturas





Mesmo com a breve passagem, a frente fria deve amenizar as temperaturas até cerca de 28ºC e 29ºC nesta tarde. O calor vinha ultrapassando 30ºC nos dias anteriores.





Mínimas nesta quinta (18) foram de 20ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.