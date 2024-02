Londrina: formação para inspetores de escolas da rede municipal qualifica 242 profissionais

Desde quinta-feira (15), a Prefeitura de Londrina está promovendo no campus da Unicesumar (avenida Santa Mônica, 450, jardim Franca, região leste) uma formação para os novos inspetores que atuarão em escolas municipais e creches municipais da cidade. A preparação completa dos 242 novos contratados finaliza na quarta-feira (21).





O curso para os novos profissionais serão conduzidas em parceria entre a SME (Secretaria Municipal de Educação) e a SMDS (Secretaria Municipal de Defesa Social), por meio da GM (Guarda Municipal) e Defesa Civil.

Divididos em grupos pequenos, os novos inspetores estão recebendo instruções sobre diversos assuntos. Entre eles, estão o funcionamento das unidades da rede municipal, a inclusão de crianças com deficiências, os cuidados com os alunos da rede municipal, as brigadas de incêndio das unidades, procedimentos de primeiros socorros e dispositivos de emergência disponibilizados pela GM. A partir de quinta-feira (22), todas as escolas municipais e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) passarão a contar com a atuação dos novos profissionais.





A contratação dos profissionais era uma demanda antiga da rede municipal

Durante o evento, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, se disse muito feliz por recepcionar os novos inspetores, frisando que essa era uma demanda antiga da rede municipal de ensino. Conforme Marcelo, os inspetores vão ajudar a organizar a rotina das escolas e creches, mantendo contato com os pais e responsáveis pelos alunos e contribuindo para a segurança das crianças.





“Essa ação se soma a tantas outras que têm sido feitas pela Prefeitura, incluindo a compra de mais de 1.100 novas câmeras de vigilância além das que já existem na rede municipal de ensino, e que estão interligadas aos sistemas da Guarda Municipal. Desde o início da nossa gestão, contratamos mais de 2 mil professores, passamos a proporcionar uma merenda de alta qualidade para as crianças, reformamos e reconstruímos um grande número de unidades da rede municipal e voltamos a fornecer material escolar a todos os alunos. Também compramos parquinhos e brinquedos novos para as crianças, reestruturamos a parte pedagógica do ensino e instituímos o polo multidisciplinar de apoio às crianças que precisam de algum cuidado especial, com mais de 900 professores nessa área”, elencou.

Ainda segundo Marcelo, a educação é uma prioridade para a atual administração. “Hoje é um momento muito especial e de muita alegria em que estamos recebendo toda essa equipe de quase 250 inspetores, que receberam durante a semana todo o treinamento nas mais diversas áreas. O objetivo é que a gente possa cuidar com muito amor, carinho e atenção daquilo que a gente tem de maior valor, que são as nossas crianças”, sublinhou.