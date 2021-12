Londrina tem caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Os casos de violência doméstica aumentaram cerca de 20% em todo o Brasil durante a pandemia. No ano passado, o país registrou 1.350 feminicídios, que corresponde a uma mulher morta a cada seis horas e meia. Em 2021, 168 paranaenses foram assassinadas por seus parceiros entre janeiro e outubro.

Com o objetivo de chamar a atenção para os dados alarmantes e incentivar as denúncias envolvendo esses tipos de crimes em Londrina, integrantes locais do grupo Mulheres do Brasil participaram na manhã deste domingo (5) de uma Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. A ação realizada no Lago Igapós II fez parte de uma mobilização nacional promovida em 50 cidades brasileiras e do exterior.



“O objetivo dessa caminhada é chamar a atenção para uma causa tão importante no Brasil de hoje e na história da humanidade que é violência praticada contra a mulher. Essa ação faz parte dos 16 dias de ativismo proposto pela ONU [ Organização das Nações Unidas], que escolheu a cor laranja para essa campanha. Por isso todas estamos vestindo camisetas dessa cor”, explicou a jornalista Nilma Raquel Silva, líder local do grupo Mulheres do Brasil.







