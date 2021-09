Londrina tem recorde de calor na segunda e clima quente se repete nesta terça

O assunto recorrente desta segunda-feira (20) em Londrina foi o calor. E não é pra menos, pois o dia registrou 37ºC, a maior temperatura de 2021 até o momento. E nesta terça (21) não será diferente, já que o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) prevê máximas em torno de 36ºC e 37ºC. As mínimas foram de 20,8ºC.

O sol, associado à escassez de chuva, derrubou a umidade relativa do ar até os 24% na última tarde. A porcentagem ideal para a saúde humana é de 50% a 60%, conforme recomenda a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Alívio





Uma frente fria se forma no sul brasileiro, mas decepciona quem espera que ela traga chuva. Apesar do amanhecer nublado desta terça na cidade, é a metade sul do estado que deve ser atingida com precipitações, prevê a agrometeorologista Angela Costa.

Até o fim de semana, pelo menos, não chove em Londrina, mas, graças a este sistema instável, as máximas devem cair até os 28ºC nesta quarta (22), anuncia a pesquisadora. As mínimas serão de 15ºC.





A primavera tem início nesta quarta-feira (20) no hemisfério sul. Durante a estação de transição entre o inverno e verão, a estiagem deve permanecer e ondas de calor serão observadas. Confira a previsão do IDR-PR para o novo período que vem por aí.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.