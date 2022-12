2º Comando Regional da PM de Londrina tem novo comandante

O tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná, Jeferson Luís de Souza, é o novo comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2ºCRPM).





O grupamento, com sede em Londrina, é responsável por coordenar os trabalhos da corporação em todo o Norte do Paraná. Ele substitui o agora oficial da reserva coronel Cesar Kister, que estava à frente do 2ºCRPM desde dezembro de 2021.



Publicidade

Publicidade





O evento contou com a presença do comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira, que enalteceu a troca do comando entre dois oficiais que são referência para a corporação.





“Uma transição tranquila e que mostra que o Estado está sempre atento ao que acontece na região Norte do Paraná. Temos 300 policiais em formação que vão incorporar a segurança pública no Norte paranaense que trarão ainda mais proteção à sociedade”, disse.

Publicidade

Publicidade





“É uma honra dar sequência ao trabalho do coronel Kister aqui em Londrina e ter a confiança do Comando-Geral para assumir esse novo desafio. Londrina é uma cidade importante para a atuação da PMPR e para o estado como um todo e espero seguir com o projeto de colocar a cidade como destaque na segurança pública”, destacou o tenente-coronel Jeferson.





A solenidade de troca de comando aconteceu com a presença dos oficiais e praças atuantes no 2ºCRPM, além de familiares e autoridades da sociedade civil e militar.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.