3.500 famílias vivem em áreas irregulares em Londrina

Londrina tem 3.500 famílias vivendo em áreas irregulares, como em invasões ou fundos de vale. Segundo a Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina), não há dados que apontem o número de famílias vivendo nesta situação antes e depois da pandemia.





O aumento, no entando, de acordo com a própria companhia, é visível. A solução, segundo o município, depende de políticas públicas como o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e o programa municipal de Regularização Fundiária.

Recentemente foi anunciado que Londrina vai receber 680 unidades habitacionais através do Minha Casa, Minha Vida. Em entrevista à FOLHA, Bruno Ubiratan, presidente da Cohab-Ld, diz que o município protocolou oito projetos, com o objetivo de receber 3.200 unidades. Quatro foram contemplados.





Os apartamentos vão ser construídos em terrenos nas zonas norte, leste e oeste. As áreas serão doadas pelo município como contrapartida. De acordo com Ubiratan, esse é o primeiro projeto do governo federal voltado a moradias populares em Londrina nos últimos dez anos.

“Nós estamos trabalhando para que a gente consiga diminuir esse déficit habitacional e forneça moradias populares para quem realmente precisa”, explica.





Apesar de não ter números que demonstrem esse aumento na prática, Ubiratan diz que a pandemia de Covid agravou a situação.

Com a perda de renda, muitas pessoas não conseguiram mais pagar os aluguéis e precisaram ir para áreas irregulares. “São muitas mulheres que estão sozinhas e que são chefes de um núcleo familiar e também foram para esses barracos”, relata.





O presidente da Cohab pontua que são necessárias políticas públicas que contemplem essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, trazendo dignidade. Ele detalha que, no Paraná, a Cohab de Londrina foi a que mais cadastrou projetos de habitação no Minha Casa, Minha Vida. E é uma das que mais foram contempladas. Além de Londrina, na região apenas a cidade de Arapongas deve receber 56 unidades.





Ubiratan reforça que existe a possibilidade de que o número de moradias do Minha Casa, Minha Vida seja ampliado, uma vez que o município também inscreveu projetos na modalidade "Entidades", que fornece financiamento subsidiado para famílias organizadas em entidades sem fins lucrativos.





