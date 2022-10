99Moto começa a funcionar em Londrina e região; conheça

O aplicativo 99 agora oferece a categoria 99Moto em Londrina. O serviço está operando na cidade desde segunda-feira (10). Para utilizá-lo, basta o usuário acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria 99Moto ao solicitar a corrida. A 99Moto tem o objetivo de proporcionar aos usuários uma alternativa de mobilidade para deslocamentos diários com valores ainda mais inclusivos para os passageiros e, aos condutores de motocicletas, se tornou uma nova opção de renda.





O líder de categorias da 99, Igor Soares, visitou a Folha de Londrina para expor a nova categoria e ressaltou que a economia para os passageiros pode superar 30% a cada viagem, se comparada com o serviço de carros. Na região, a 99 Motos está disponível em Londrina, Pitangueiras, Ibiporã, Tamarana, Cambé e Rolândia.

Embora o faturamento bruto do condutor também seja 30% menor, Soares ressalta que grande vantagem é que a motocicleta geralmente é 70% mais eficiente do que um carro. "Então o consumo de combustível é menor. Como eles são autônomos e têm a flexibilidade de trabalhar quantas horas quiserem, a renda média líquida varia bastante, mas a média nacional é de R$ 3,4 mil.” Acrescentou que a 99 tem um adicional variável de combustível. “A gente lastreou o valor a um preço passado do combustível antes dessas altas e tudo o que varia, a gente compensa”, destacou.





A 99 possui diversas ferramentas que garantem mais segurança, como checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte. O 99Moto também conta com a gravação de áudio, o compartilhamento de rotas e um botão de emergência para ligar para a polícia. “Temos 50 funcionalidades de segurança, que vem antes, durante e depois da viagem, entre elas a checagem de antecedentes criminais, a verificação da documentação do veículo e do motociclista e o reconhecimento facial para garantir que aquela pessoa que está com capacete é a cadastrada.”





