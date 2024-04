A caminho do Alasca: casal de Londrina viaja de Palio pelas Américas

“O destino era Porto Seguro, só que o carro estragou uma peça no caminho, a gente parou em uma outra cidade que a gente gostou mais do que Porto Seguro, queríamos voltar, até ficar um tempo lá”, afirma Tamaris, após comentar que há algo especial nestas longas viagens, incluindo nas paradas e por um caminho que pode levá-los para diferentes horizontes.

Com este sentimento, fizeram sua primeira viagem longa de carro no ano passado, em 2023, e o destino foi Porto Seguro, na Bahia. Entretanto, logo nessa primeira experiência eles descobriram que podem haver alterações na rota de qualquer viagem.

O casal se conheceu na cidade paranaense há alguns anos no trabalho e conforme o tempo foi passando, sentiu vontade de se aventurar pelo mundo.





A experiência realmente impactou suas vidas, com a vontade de viajar ainda mais, eles venderam basicamente todos seus pertences e, junto à sua cachorrinha Charlotte, colocaram o pé na estrada. Dessa vez, a viagem será ainda maior e eles se prepararam bem para tal aventura.





O casal já tinha o carro que estão utilizando para viajar, um Fiat Palio, mas também adquiriu uma barraca que foi adicionada à parte de cima do teto do automóvel, onde dormem na maioria das vezes, além de versões menores de utensílios de casa, como um pequeno filtro de água, uma mini geladeira e até mesmo uma antena via satélite, que possibilita eles a terem conexão de internet, algo essencial para o casal, já que ambos trabalham remotamente.







