Abastecimento de água na zona Sul de Londrina deve ser normalizado durante a tarde

A operação total do centro de Reservação Ouro Branco já foi retomada no início desta tarde de quarta-feira (1º), segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). O abastecimento de água nos bairros da zona Sul de Londrina deve ser normalizado durante esta tarde, de maneira gradativa.



A empresa alerta que a população deve colaborar para a recuperação total do sistema e adiar atividades que demandem grande volume de água e priorizar alimentação e higiene pessoal.

Os principais bairros afetados nesta parada são os jardins Tarobá, Tarobá 1 e 2, ponte Seca, lagoa Dourada, monte Belo, Neman Sahyun, vale Azul, Franciscato 1 e 2, novo Franciscato, Perobal, novo Perobal, Jatobá, santa Joana, Cristal, nova Esperança e Piazentin, os conjuntos habitacionais João Batista, são Lourenço, união da Vitória 1, 2 ,3, 4 e 5, Jamile Dequech e Cristal 1 e 2, os parques Ouro Branco, das Indústrias e industrial Atlanta, os residenciais José Bastos de Almeida, campos Elísios e Nova Vida e chácaras Bela Vista.





Devem ser afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, de acordo com a recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.