Acusado de agredir a namorada morre em confronto com a PM

Um homem de 26 anos morreu neste domingo (28) após se envolver em um conforto com a PM (Polícia Militar) em Londrina. Ele teria fugido após agredir a própria namorada que teria passado por procedimento cirúrgicos no dia anterior.





Segundo a PM, a namorada do indivíduo chamou a PM por volta das 18h após sofrer agressão. Ela relatou que teria passado por uma cirurgia no dia anterior, e que foi agredida por ele no local dos pontos.

Antes mesmo da chegada dos policiais ao local, no jardim Fraternidade, o acusado fugiu, e a corporação saiu em busca dele. Ao encontrá-lo, a PM anunciou a abordagem e, conforme a PM, ele teria sacado uma arma de fogo e apontou em direção da equipe, o que resultou em um confronto.





O homem foi atingido e caiu no chão, ainda com sinais vitais. A equipe do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionada e, chegando, constatou a morte. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) em seguida.