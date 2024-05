Aeroporto de Londrina, Instituto CCR e co.liga promovem formação de jovens

Uma iniciativa com impactos positivos para o mercado de trabalho. É o mínimo que se pode afirmar sobre a parceria do Aeroporto de Londrina, Instituto CCR, e co.liga, que pretende oferecer mais de 40 cursos gratuitos em economia criativa e formar 100 mil jovens em todo o Brasil até 2025.





De modo planejado, as perspectivas incluem promover a inclusão produtiva e educacional de jovens em situação de vulnerabilidade social até o primeiro semestre de 2025, fomentando emprego e renda por meio da economia criativa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para tanto, o grupo se comprometeu a investir R$ 1,5 milhão ao longo de três anos, distribuído em diferentes fases, como o aumento das inscrições na plataforma, o desenvolvimento de um curso inédito e a criação de dois laboratórios totalmente equipados em uma de suas instalações, oferecendo acesso gratuito aos estudantes.





Atualmente, há 51 laboratórios distribuídos em 11 estados brasileiros. De acordo com a gerente de Responsabilidade Social do Instituto CCR, Jéssica Trevisan, o Instituto CCR tem a missão de impactar positivamente as comunidades onde atua e busca valorizar a cultura nacional.

Publicidade





Ao assumir a posição de investir na capacitação e transformação dos jovens e de suas comunidades, Trevisan acredita também em seus reflexos.





"Em uma cidade do porte de Londrina, os inscritos nos cursos poderão encontrar oportunidades de trabalho com mais facilidade ao desenvolverem habilidades técnicas e sociais", ratifica. "Além de fomentar o mercado cultural", acrescenta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: