Aeroporto de Londrina orienta moradores sobre cuidados com fauna e flora nas proximidades

Para garantir a segurança das operações no Aeroporto de Londrina, a CCR Aeroportos, concessionária que administra o local, segue protocolos rigorosos que envolvem toda a comunidade aeroportuária.





A eficácia dessas ações também depende da colaboração dos moradores que vivem nas proximidades do aeroporto. Por isso, a concessionária pede o apoio da população para reforçar os cuidados na região.





Incidentes aéreos podem acontecer, por exemplo, devido à colisão entre aeronaves e aves. Diante desse risco, Igor Degra, Analista de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente da CCR Aeroportos, alerta que é proibido o descarte de lixo e entulho no entorno do aeroporto.

“A CCR Aeroportos atua de forma responsável com o meio ambiente, por isso reforçamos junto à população que resíduos descartados irregularmente podem atrair aves e outros animais para a área perto do aeroporto que podem causar interferências, sobretudo, nos momentos de pousos e decolagens, colocando em risco a vida de dezenas de pessoas. Um descuido que também facilita a proliferação de doenças”, explica.





Igor alerta ainda para que os moradores evitem deixar animais domésticos nas redondezas do aeródromo, pois há riscos tanto para os animais quanto para a operação do aeroporto.

Além da fauna, a flora também merece atenção especial, pois as árvores podem afetar as condições de segurança do aeroporto.





“Por isso, pedimos a colaboração da vizinhança para manter o controle de podas das árvores e arbustos que possam ter interações diretas com as estruturas do aeroporto. Assim, conseguiremos manter uma condição mais adequada e segura para todos”, indica Igor.

Desde que assumiu a administração do Aeroporto de Londrina e de outros 15 aeroportos no primeiro semestre deste ano, a CCR Aeroportos trabalha para aumentar cada vez mais a segurança das operações, tanto durante os pousos e decolagens, quanto em solo.





Uma das ações preventivas realizadas pela concessionária é a vistoria externa da ASA (Área de Segurança Aeroportuária), que compreende um raio circular de 20 km a partir da localização do aeroporto.





Esse perímetro é monitorado, com regularidade, para evitar a presença de edificações, atrativos ou animais que afetem ou limitem a operação do aeroporto.