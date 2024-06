Agências do Trabalhador ofertam 21 mil vagas, maior número do ano

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 21.035 vagas com carteira assinada, o maior número do ano, superando os 20.200 postos de trabalho disponibilizados na segunda quinzena de março.





A maior parte das vagas ofertadas é para alimentador de linha de produção, com 5.412 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de caixa, com 764 vagas, abatedor, com 612, e magarefe, com 593.

Em Londrina são ofertadas 2.069 vagas, sendo elas para alimentador de linha de produção, com 521 vagas, operador de caixa, com 94, motorista de caminhão, com 87, e auxiliar nos serviços de alimentação , com 71.





A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 6.072 oportunidades. São ofertadas 698 vagas para alimentador de linha de produção, 425 para vendedor de comércio varejista, 391 para operador de caixa e 377 para faxineiro.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 67 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de cuidador de idosos (curso técnico de enfermagem), com 25 vagas; assistente de vendas (curso técnico em administração ou comércio), com 7 vagas; consultor de vendas (cursando administração, gestão comercial e áreas afins), com 6 vagas; e auxiliar administrativo (curso técnico em administração, com 4 vagas.





A região de Cascavel tem 4.912 oportunidades. São ofertadas 1.642 vagas para auxiliar de linha de produção, 536 para abatedor, 240 para magarefe e 150 para operador de caixa.

Também são destaque as regiões de Campo Mourão (2.154 ), Pato Branco (1.406) e Foz do Iguaçu (1.361). Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas são auxiliar de linha de produção, com 649 vagas, magarefe, com 234, trabalhador volante da agricultura, com 174, e trabalhador da manutenção de edificações, com 144 oportunidades.





Na região Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (497), magarefe (68), trabalhador da avicultura de corte (55) e atendente de lojas e mercados (49).

Em Foz do Iguaçu são ofertadas 544 vagas para alimentador de linha de produção, 108 para repositor de mercadorias, 92 para operador de caixa e 48 para ajudante de motorista.





ATENDIMENTO





Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.