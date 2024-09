Agrônomos discutem em Londrina tecnologias aliadas à produção da soja

A AEA (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina) marcou para o dia 5 de setembro a tradicional Reunião de Tecnologia para a Produção de Soja.





Na 15ª edição, o evento vai reunir nomes importantes do cenário do agronegócio brasileiro, assim como centenas de engenheiros agrônomos e produtores rurais para debater os caminhos para um produção melhor e mais sustentável de soja em toda a região norte do Paraná.

O evento vai ser realizado na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, na Rua Kozen Igue, n° 345, a partir das 7h.





Presidente da AEA, Renato Arantes afirma que esse é um dos eventos mais importantes em todo o Paraná, principalmente pela qualidade técnica dos palestrantes e do público que acompanha as discussões.

Com nomes de peso ligados à cultura da soja, a reunião vai tratar de dois eixos principais: a sustentabilidade na produção de soja e as tecnologias e biopesticidas para uma produção sustentável de soja. Os assuntos serão abordados em palestras e talk shows, além de outros momentos de interação e troca de experiências.





CAPITAL HUMANO

Apelidado de “Vale do Silício do Agronegócio”, ele destaca o potencial que o norte do Paraná tem no setor no que diz respeito às instituições públicas e privadas de ensino e institutos de pesquisa que geram um capital humano de “primeira qualidade”.





Só em Londrina, anualmente, 300 novos engenheiros agrônomos vão para o mercado de trabalho. A região também concentra cerca de 30% dos mais de 10 mil profissionais em atuação no Paraná. Além disso, o centro de pesquisa da Embrapa Soja, que fica em Londrina, é um dos melhores do mundo por reunir em um único local uma gama de estudos sobre o grão.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: