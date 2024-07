Assembleia Legislativa aprova retorno dos cartórios distritais na área urbana de Londrina

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) aprovou nesta segunda-feira (15) o projeto de lei que permite a reabertura de sete cartórios em áreas urbanas da região de Londrina.





Em julho do ano passado, sete tabelionatos de notas foram transferidos para a zona rural, o que gerou problemas para a população e reduziu o número de atendimentos.

A partir de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), no ano passado o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) determinou a volta dos serviços para a zona rural e foram fechados os tabelionatos de Guaravera, Lerroville, Maravilha, Irerê, Paiquerê, São Luiz e Warta.





Matéria publicada pela FOLHA, em agosto do ano passado, mostrou que a mudança gerou filas e reclamações nos cartórios de áreas urbanas. Em um ano, o número de atendimento nos unidades transferidas caiu de 3,5 mil para 400.

A situação mobilizou os deputados estaduais Alexandre Curi (PSD), Cloara Pinheiro (PSD), Tercílio Turini (MDB) e Tiago Amaral (PSD), que encaminharam ao TJ-PR um pedido para que o Tribunal apresentasse um projeto a fim de readequar os cartórios da região.





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), também se reuniu com o presidente do TJ-PR, Luiz Fernando Tomasi Keppen, para relatar os problemas.

O projeto apresentado pelo TJ-PR transfere para o Órgão Especial do Tribunal a competência para tratar da delimitação dos cartórios na Comarca de Londrina.





Um texto substitutivo foi aprovado em reunião extraordinária da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e voltou ao plenário para aprovação em duas sessões extraordinárias, nesta segunda. Após em entendimento entre a base de apoio ao governador Ratinho Júnior (PSD) e a oposição, o projeto foi aprovado com 49 votos favoráveis.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: