Funcionário e promotor de vendas são presos por furtar queijo, manteiga e outros produtos de mercado no Jardim Leonor

Dois homens foram presos após serem acusados de furtar produtos de um supermercado no Jardim Leonor, na Zona Oeste de Londrina, na manhã deste sábado (10).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe foi acionada após a corporação ser informada que um funcionário e um promotor de vendas teriam furtado mercadorias do interior da loja. Segundo o denunciante, o supervisor de prevenção do mercado, o funcionário teria facilitado o crime, enquanto o promotor de vendas teria, de fato, praticado o furto.

O supervisor de prevenção informou aos policiais que o acusado teria furtado trinta tabletes de manteiga, dois pacotes de capeletti, dez iogurtes de morango, 23 bebidas de proteína, dois pacotes de queijo cheddar e dez bandejas de queijo gouda.





As merdorias, conforme aponta o supervisor, já teriam sido colocadas em caixas de papelão e estariam sendo carregadas em um carrinho de transporte para o veículo do promotor de vendas, que estava estacionado no pátio de recebimento de mercadorias do supermercado.





Foi nesse momento que o supervisor suspeitou da ação e abordou o homem, acionando a polícia. Segundo o profissional, há imagens que comprovam os fatos narrados.





Diante da situação, a Polícia Militar prendeu o funcionário que teria facilitado o crime e o promotor de vendas. Ambos foram encaminhados para a 6ª Regional de Flagrantes da PCPR (Polícia Civil do Paraná).