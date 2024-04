Alunos da UTFPR Londrina criam veículo elétrico movido a hidrogênio

Com uma formato que lembra ao de uma gota e uma proposta de mobilidade a partir da célula do hidrogênio, a equipe “Tubaturbo” pretende ganhar a competição Shell Eco-Marathon Brazil, campeonato que busca eleger o melhor dentre os veículos com a ideia de carro ultraeficiente.





“Anualmente existem competições organizadas pela Shell, que patrocina e promove competições para estudantes dos cursos de engenharia e eles são, digamos, motivados a desenvolver protótipos tanto de carros elétricos, quanto de carros à combustão, álcool, diesel, etanol, enfim, e outros combustíveis”, pontua o professor de Engenharia Mecânica da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) coordenador do projeto, Genaro Marcial Mamani Gilapa.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para esta competição, que será realizada entre o final de agosto e começo de setembro, a equipe da UTFPR Londrina criou um protótipo inovador.





MOVIDO A “ÀGUA”

Publicidade





A proposta da “Tubaturbo” é um carro movido a partir da célula de hidrogênio.





“O princípio de funcionamento de uma célula de hidrogênio é igual ao de uma célula eletrolítica que a gente vê na escola mesmo. Então, vai entrar o hidrogênio, ele vai reagir no interior da célula; a parte dos elétrons dele vai gerar uma corrente elétrica que vai fazer com que o carro se locomova e os prótons, eles reagem com o oxigênio presente no ar e o subproduto é a água”, explica a estudante Raíssa Artioli Prata, de 20 anos, capitã da equipe.

Publicidade





COMBUSTÍVEL DO FUTURO





E os benefícios da escolha de mobilidade a partir da célula de hidrogênio em vez da locomoção pela bateria elétrica, para Raissa, estaria no fato de que “a célula de hidrogênio além de não emitir nenhum ruído, tem como subproduto a água. A gente não tem problema com a questão do descarte, que hoje em dia seria o problema de descarte dos carros elétricos com baterias por conta do lítio que há em sua composição".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: