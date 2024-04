Lobão comemora 50 anos de carreira com show em Londrina

Lobão, ícone do rock nacional, desembarca em Londrina para uma turnê considerada histórica. E não é para menos, já que em 2024 o cantor e compositor carioca comemora meio século de carreira.





Apesar do evento se chamar “50 Anos de Vida Bandida”, em alusão ao seu terceiro disco lançado em 1987, o espetáculo revisita todas as fases de sua trajetória profissional. Para esta retrospectiva, o artista subiu ao palco do CK Eventos neste sábado (27), às 20h. A organização é assinada pela Easy Produções.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A noite já começou com outro grande nome: Luiz Carlini. Considerado um dos maiores guitarristas do Brasil, ele foi um dos fundadores da banda Tutti Frutti e parceiro musical de Rita Lee por anos.





O músico esteve em Londrina pela última vez em novembro de 2023 em um tributo à cantora, com quem gravou mais de 50 faixas, incluindo o álbum “Fruto Proibido” (1975), com o seu solo clássico de guitarra em “Ovelha Negra”.

Publicidade





Em seguida, Lobão se apresentou ao lado do contrabaixista Guto Passos e do baterista Armando Cardoso. O extenso repertório traz canções que vão desde os tempos de Vímana e Blitz, bandas em que se inseriu no rock ‘n’ roll, até os seus incontáveis discos da carreira solo.







Os fãs puderam matar a saudade de músicas como "Me Chama", "Blá blá blá... Eu te amo (Rádio Blá)" e "Vida Bandida", que marcaram a década de 80.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: