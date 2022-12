Anatel antecipa liberação de faixa para início de 5G em Londrina

A partir desta quinta-feira (15), as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) o licenciamento de estações do 5G em mais 15 municípios, em todas as regiões do País, o que inclui Londrina.





A decisão de antecipação da liberação da faixa foi tomada nesta quarta-feira, 14/12, pelo Gaispi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz).

A antecipação da liberação segue diretrizes do Edital do 5G e foi possível porque a EAF (Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e conclui as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do FSS (Serviço Fixo por Satélite).





Dos 15 municípios, seis possuem população de mais de 500 mil habitantes, que teriam a faixa liberada já em 1º de janeiro:

- Ananindeua/PA;

- Aparecida de Goiânia/GO;

- Caxias do Sul/RS;

- Jaboatão dos Guararapes/PE;

- Joinville/SC;

- Londrina/PR.

Os nove restantes são municípios menores, mas que fazem parte de regiões metropolitanas de capitais, ou são próximos aos municípios maiores:





- Diadema/SP;

- Mesquita/RJ;

- Nilópolis/RJ;

- Olinda/PE;

- Paulista/PE;

- São Caetano do Sul/SP;

- São Francisco do Sul/SC;

- São João de Meriti/RJ;

- São José/SC.





A liberação da faixa, contudo não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades. Para todas elas, os compromissos de abrangência previstos no Edital começam a vencer em 2025. Assim, a instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.





Para as demais 20 cidades com mais de 500 mil habitantes, o uso da faixa estará permitido a partir de 1º de janeiro, conforme previsão editalícia, não sendo necessária nova deliberação por parte do Gaispi:





- Belford Roxo/RJ;

- Campinas/SP;

- Campos dos Goytacazes/RJ;

- Contagem/MG;

- Duque de Caxias/RJ;

- Feira de Santana/BA;

- Guarulhos/SP;

- Juiz de Fora/MG;

- Niterói/RJ;

- Nova Iguaçu/RJ;

- Osasco/SP;

- Ribeirão Preto/SP;

- Santo André/SP;

- São Bernardo do Campo/SP;

- São Gonçalo/RJ;

- São José dos Campos/SP;

- Serra/ES;

- Sorocaba/SP;

- Uberlândia/MG;

- Vila Velha/ES.





Segundo a Anatel, é provável que, próximas reuniões ordinárias do Gaispi, mais cidades possam ter antecipada a liberação para o uso da faixa de 3,5 GHz, conforme avance os trabalhos da EAF.