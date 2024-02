Após rompimento, bairros da Zona Norte de Londrina enfrentam falta de água nesta sexta

Um rompimento de rede provocada pela duplicação da avenida Saul Elkind provoca falta de água na tarde desta sexta-feira (2), nos bairros Novo Horizonte, jardim São Jorge e Jequitibá em Londrina. Alguns bairros da zona Norte podem perceber oscilação na pressão, por conta do rompimento.







De acordo com nota divulgada pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) às 14h22 desta sexta, técnicos trabalham no conserto da tubulação e a normalização do abastecimento está prevista para o fim da noite. A orientação é para uso consciente da água.

Publicidade

Publicidade





A água pode faltar principalmente em residências de clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.





LEIA TAMBÉM: