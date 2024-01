Aprovados no vestibular da UEL começam as aulas em 17 de junho

A Prograd (Pró-reitoria de Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou à comunidade universitária o calendário acadêmico do ano letivo de 2024, que se inicia em 17 de junho.





A divulgação segue após a publicação da Resolução CEPE 091/2023, com informações sobre as atividades de Ensino para o ano letivo. Aprovado em dezembro pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), o calendário possibilita alinhar as atividades acadêmicas da graduação da UEL com o ano civil a partir de 2025.

Todos os estudantes dos 53 cursos de graduação da UEL, incluindo os recém-aprovados no Vestibular 2024 da UEL, iniciam as aulas em 17 de junho. Os já estudantes em 2023 voltam para as aulas após três semanas de férias do calendário anterior. As aulas do primeiro semestre seguem até 11 de outubro.





No retorno para o segundo semestre, entre os dias 14 e 19 de outubro, está prevista a Semana de Integração, para a qual os colegiados poderão definir as atividades a serem desenvolvidas.

A diretora de Assuntos Acadêmicos da Prograd, Maria Elisa Cestari, explica que os colegiados comporão o calendário conforme as especificidades de cada projeto pedagógico dos cursos, procurando garantir espaço de intervalo entre os semestres.





O segundo semestre terá uma pausa no final do ano. As aulas seguem até 21 de dezembro, com recesso das atividades acadêmicas e administrativas de 16 dias – de 23 de dezembro de 2024 a 7 de janeiro de 2025.





Os estudantes retornam em 8 de janeiro, para os 45 dias de aulas restantes do semestre, com o término das aulas em 28 de fevereiro, uma semana antes do Carnaval de 2025.





