Arquidiocese de Londrina emite nota sobre saúde delicada do Cardeal Geraldo Majella

"Pedimos que o Brasil reze pelo Cardeal pedindo a Deus as graças para este servo fiel da vinha do Senhor", comunica a arquidiocese.

A Arquidiocese de Londrina informou nesta sexta-feira (25) que o estado de saúde do Cardeal Geraldo Majella Agnelo, 89 anos, arcebispo emérito de São Salvador, teve uma significativa piora nos últimos dias. Segundo a nota, Dom Geraldo está em cuidados intensivos, recebendo oxigênio, internado em sua residência pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (DOM), com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.





Perfil





Dom Geraldo, cujo lema episcopal é “Caridade com fé”, foi bispo de Toledo (PR), de 5 de maio a 27 outubro de 1982, arcebispo de Londrina (PR) de 1982 a janeiro de 1991, quando foi nomeado como arcebispo Primaz do Brasil e assumiu o governo pastoral da arquidiocese de São Salvador da Bahia. Neste ínterim, em 16 de setembro de 1991, foi designado Secretário da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, na Cúria Romana.







Também foi membro da Pontifícia Comissão para a América Latina, presidiu a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, de 1983-1987 e presidiu a CNBB de 2003 a 2007.





Foi criado cardeal pelo Papa João Paulo II no consistório de 21 de fevereiro de 2001, recebendo o título de São Gregório Magno em Magliana Nuova. No Vaticano, foi membro do Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja. Participou de dois conclaves, um, em 2005, que elegeu o Papa Bento XVI, e outro, em 2013, no qual foi escolhido o Papa Francisco. Ele foi um dos três presidentes da Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe realizada em Aparecida (SP), em maio de 2007.