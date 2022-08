Arquidiocese de Londrina ordena primeiro bispo, monsenhor Marcos José dos Santos

Centenas de fiéis, autoridades políticas e religiosas lotaram a Catedral Metropolitana de Londrina, na tarde deste sábado (13), para acompanhar a cerimônia da ordenação episcopal do monsenhor Marcos José dos Santos. O padre foi nomeado bispo da Diocese de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) no último mês de junho pelo papa Francisco e irá substituir Dom Manoel João Francisco no cargo.

A escolha do monsenhor Marcos José para atuar à frente da Diocese de Cornélio Procópio é exaltada como um momento histórico porque pela primeira vez ocorre que um religioso formado na Arquidiocese de Londrina é nomeado bispo.





Nascido em Lupionópolis (Região Metropolitana de Londrina), o novo bispo cursou filosofia no Instituto Filosófico de Apucarana entre 1993 e 1995, estudou teologia no Instituto Teológico Paulo VI, em Londrina, de 1996 a 1999, e em 2005 concluiu mestrado em espiritualidade na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália. Foi ordenado presbítero em 12 de fevereiro de 2000, na Paróquia Cristo Rei, em sua cidade natal, pertencente à Arquidiocese de Londrina.





Com apenas 48 anos de idade, reúne uma extensa lista de atividades desempenhadas dentro da Igreja Católica. Foi animador vocacional diocesano, vigário da Paróquia Sagrados Corações, em Londrina, e reitor do Seminário Propedêutico São José, também em Londrina. Atuou ainda como diretor espiritual no Seminário Teológico Paulo VI, coordenou a Ação Evangelizadora, foi pároco nas paróquias São João Paulo II, em Londrina, e Nossa Senhora das Graças, em Centenário do Sul, e vigário-geral da Arquidiocese, entre outras muitas ações realizadas em sua missão espiritual e religiosa.





