Receita Federal apreende R$ 1,5 milhão em mercadorias nos Correios de Londrina

No período de 8 a 12 de julho, a Receita Federal realizou uma grande operação de combate ao contrabando e ao descaminho no centro de distribuição dos Correios na cidade de Londrina. A ação tinha como alvo mercadorias introduzidas irregularmente no mercado nacional.







Foram retidos para averiguação aproximadamente 1.700 volumes que estavam sendo despachados pelos Correios. Entre as mercadorias apreendidas havia grande quantidade de smartphones, smartwatches, vinhos e perfumes. O valor das apreensões está estimado em R$ 1.500.000,00. Em um dos volumes foram encontrados aproximadamente 10kg de maconha.

Esse tipo ação reafirma o compromisso da Receita Federal com o combate ao contrabando e ao descaminho, com a finalidade de proteger a sociedade e o comércio regularmente estabelecido.







