Às vésperas da reinauguração, reforma da Maternidade Municipal de Londrina ganha mais um aditivo

A recepção já tem outro balcão, nos quartos os operários fazem os últimos ajustes e na parte externa a pintura está sendo finalizada. A obra da maternidade municipal Lucilla Ballalai, no centro de Londrina, que começou em 2018, finalmente está na reta final e deverá ser completamente entregue neste mês. O último aditivo de prazo iria até 31 de março, entretanto, a prefeitura autorizou uma nova prorrogação e nova data para entrega agora é 30 de abril.





A empreiteira responsável – que tem sede na cidade - alegou para pedir mais tempo que a secretaria municipal de Saúde estava executando alguns serviços, impedindo que a terceirizada conseguisse terminar as intervenções previstas em contrato. Entre os trabalhos promovidos pela própria pasta estão a substituição de batentes e portas, colocação de pontos adicionais de gases medicinais e tomadas na sala de exames e instalação de novo quadro elétrico e luminárias de emergência.



“Chegamos neste momento na montagem dos móveis dos quartos da ala do puerpério, que é a do pós-parto. Nossa expectativa é que consigamos finalizar até maio o pouco que falta, com colocação de equipamentos, camas, televisores, aparelhos de ar-condicionado. Assim, poderemos reinaugurar a maternidade de Londrina”, destacou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.