Atividades das escolas municipais de Londrina integram áreas de conhecimento

A vida por detrás de uma escola é cercada por muito mais do que um muro. É cercada de produtividade, de atividades interdisciplinares e práticas que estimulam a saúde e o bem-estar coletivo.





Da entrada principal às diferentes salas de aula, as portas para o conhecimento são muitas e, graças à dedicação de um corpo docente comprometido com a formação de cidadãos, a rede municipal de ensino em Londrina renova-se diariamente.

Em dia com temas que integram a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), as escolas surpreendem também com a criação de projetos desenvolvidos em consonância com os TCTs (Temas Contemporâneos Transversais) - uma forma de abordar questões relevantes e atuais que afetam a vida das pessoas em diferentes escalas.





Esses temas são trabalhados de forma integrada às diversas áreas do conhecimento, promovendo uma educação mais completa e significativa. Vida Familiar e Social, Educação Ambiental, Educação para o Consumo, Diversidade Cultural, Relações Étnico-Raciais e Pluralidade Cultural são alguns deles.

Nesta edição do Folha Cidadania, dois projetos são destacados: o da E.M Senador Gaspar Veloso, localizado no Conjunto Sebastião de Melo, região norte, com o projeto sobre o folclore nacional e diversidade cultural do Brasil, apresentado recentemente durante a Festa da Primavera.





Ao todo, 410 estudantes, do P4 ao 5º ano, integraram as ações, além de familiares e a presença de toda a comunidade que prestigiou o evento.

O projeto do CMEI Irmã Nívea Maria, no Residencial Vista Bela, também na região norte, por sua vez, enaltece o meio ambiente e a valorização das áreas verdes dentro da escola.





O trabalho que já está em desenvolvimento desde o pós-pandemia, 'Descobertas do Nosso Quintal', conquistou o primeiro lugar Modalidade Infantil, durante 20ª Londrina Matsuri – Festival da Primavera e 8ª Feira de Parque de Exposições Ney Braga.

BRASIL, UM PAÍS DIVERSO





Estudar as cinco regiões do Brasil é conhecer as riquezas de um País vasto - geográfica e culturalmente tratando. Os sotaques, as danças, os sabores e o valor da cultura de cada região despertam a curiosidade e promovem o conhecimento sobre a colonização, clima, economia local, hábitos - assim como o respeito às diferenças.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: