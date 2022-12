Ato em Londrina marca Dia Internacional dos Direitos Humanos

O MNDH (Movimento Nacional dos Direitos Humanos), por meio do projeto Sementes de Proteção, realiza, em Londrina, atividades referentes ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado no próximo sábado (10). Um ato público está programado para ocorrer nesta quarta-feira (7), no Centro Cívico, e na sexta-feira (9), sábado e domingo (11), uma oficina de capacitação para ativistas de direitos humanos.



Carlos Enrique Santana, representante do MNDH em Londrina, tem histórico de mais de três décadas de atuação em defesa das populações vulnerabilizadas. Ele explica que a atuação do movimento congrega diversas pautas, que estarão representadas no ato de quarta-feira.

"Nosso objetivo é chamar a atenção para as recorrentes violações de direitos na nossa sociedade e, também, em Londrina. Algumas das pautas que nos mobilizam são luta por moradia digna, por saúde e educação públicas de qualidade; combate ao racismo; combate à LGBTfobia; fim da violência contra meninas e mulheres e do genocídio da juventude negra", explica.

O ato acontece a partir das 15h30 e a comunidade está convidada a participar, levando faixas, cartazes e com oportunidade de fala para chamar a atenção dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de nossa cidade.







Oficina é aberta para ativistas de todo o Estado





A oficina formativa do projeto Sementes de Proteção, do MNDH, começa na sexta-feira às 18h e segue até domingo, no CJV (Centro Juvenil Vocacional). Os organizadores esperam contar com a participação de defensores de direitos humanos de todo o estado do Paraná.

Para se inscrever basta fazer contato com o facilitador, Carlos Enrique Santana, por meio do Whatsapp (clique aqui para iniciar a conversa) .



Programação

Publicidade



DIA 7 Ato público no gramado do Centro Cívico de Londrina Horário: a partir das 15h30

DIA 09 18h - Abertura e Acolhida dos/as participantes 19h - Apresentação do Programa de Trabalho 19j30 - Fala das organizações promotoras e coordenação nacional 20h - Análise da situação da luta por direitos humanos e situação dos/as defensores/as no território

DIA 10 08h - Acolhida e apresentação do programa do dia 08h30 - Homenagem Dia Mundial dos Direitos Humanos 09h - Aprofundamento sobre Proteção Popular – Video Carbonari 10h - Intervalo 10h20 - Trabalho em Grupos para Aprofundamento 11h - Almoço 13h30 - Plenária dos Grupos sobre Proteção Popular 14h30 - Introdução da temática dos desafios para a proteção popular no território 15h - Trabalho em Grupos sobre desafios para a proteção popular no território 16h - Intervalo 16h20 - Plenária dos Grupos sobre desafios para a proteção popular no território 18h - Visita ao Feirão da Resistência 19h - Jantar 20h30 - Sarau Cultural: leitura de poesias e cantata 22h30 - Descanso

DIA 11 08h - Acolhida, Memória do Acumulado e Apresentação do Programa do Dia 08h30 - Construção de proposta organização e atuação no Estado (atuação em rede e ações conjuntas) 09h - Trabalho em Grupos sobre organização e atuação 10h - Intervalo 10h20 - Plenária dos Grupos sobre organização e atuação 12h - Avaliação e Encaminhamentos 12h30 - Almoço 13h30 - Visita ao Parque das Resistências 17h - Encerramento



