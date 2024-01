Autódromo de Londrina vai sediar mais de 50 eventos automobilísticos em 2024

A Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), divulgou na última semana o calendário oficial de eventos do Autódromo Internacional Ayrton Senna para o ano de 2024. A agenda foi publicada na página da FEL, aba Calendário Esportivo, e conta com 58 eventos previstos, ao todo.





As atividades começam já nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, com a realização do racha de motos “Domingo Quente”.

Entre os eventos previstos para este ano, inicialmente cinco são de nível nacional. Trata-se das etapas do Marcas Brasil Racing (MBR), de 8 a 10 de março; da Copa Truck, de 7 a 12 maio; da Fórmula Truck, de 14 a 19 de maio; e do SuperBike Brasil, de 23 a 27 de outubro; além do evento de arrancada de carros, Armageddon, que será realizado de 14 a 17 de novembro.





Também está previsto o Gold Classic, evento de nível estadual, de 18 a 20 de julho.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, enfatizou a importância da realização de grandes eventos para o setor econômico e esportivo da cidade de Londrina.