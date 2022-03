Avenida Ayrton Senna em Londrina terá interdição de pista para instalação de adutora

A partir de segunda-feira (14), a avenida Ayrton Senna, em Londrina, vai ter duas faixas de rolamento interditadas. De acordo com a prefeitura, o bloqueio é necessário para a instalação da tubulação próximo à faixa de estacionamento, portanto, as faixas da direita e centro, subindo a avenida no sentido Igapó – avenida Madre Leônia Milito, ficarão bloqueadas enquanto a obra permanecer no local. Assim, os condutores vão ter a faixa da esquerda, próxima ao canteiro central, liberada para o fluxo do trânsito.



Os trabalhos dão continuidade à obra de implantação da nova adutora Cafezal, e começam nesta segunda (14) no quarteirão entre as ruas Ulrico Zuinglio e Caracas. As atividades prosseguem diariamente até próximo do cruzamento da Ayrton Senna com a rua Bento Munhoz da Rocha Neto. A empresa contratada pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) para executar esta obra é a Maper Construtora, que ainda é responsável por sinalizar a área interditada.

Enquanto ocorrer a obra, a Prefeitura de Londrina vai acompanhar a condução do projeto por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, e a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fará o monitoramento do trânsito.





Estima-se que, diariamente, sejam instalados cerca de 20 metros de tubulação da nova adutora, que fará a interligação da rede de abastecimento do ribeirão Cafezal até a estação de tratamento da avenida Juscelino Kubitscheck. Para maior segurança das equipes e melhor manejo dos equipamentos e máquinas, a área de interdição terá de 50 a 100 metros de extensão. A instalação da nova adutora na Ayrton Senna deve levar cerca de dois meses para conclusão.





Esta etapa dará continuidade aos serviços que foram realizados em fevereiro, na rua Professor Joaquim de Matos Barreto. A Sanepar planeja trocar a atual tubulação, que passa por dentro de vários terrenos construídos, para uma nova rede que percorre o traçado das vias. Além disso, a nova adutora vai viabilizar que, futuramente, a prefeitura faça o projeto de construção de uma trincheira no cruzamento das avenidas Ayrton Senna com a Madre Leônia Milito.