Avenida Inglaterra recebe micropavimentação e recape a partir desta segunda

A secretaria municipal de Obras e Pavimentação de Londrina iniciou, nesta segunda-feira (1º), um trabalho de micropavimentação em toda a extensão da avenida Inglaterra, que possui cerca de 1,2 km de extensão, e na rua Finlândia, entre as avenidas Inglaterra e Portugal, na zona sul.







Devido à execução das obras, nesta segunda (1º) há interdição na Inglaterra, entre a Finlândia e a Avenida Dez de Dezembro, no sentido norte/sul. A previsão é liberar o trânsito no local até o final do dia. Na terça-feira (2), deve haver interdição na Inglaterra, também entre a Dez de Dezembro e a avenida Estados Unidos, desta vez no sentido sul/norte.



“Na avenida Inglaterra e rua Finlândia, nós detectamos que era necessário fazer melhorias e estamos fazendo com micropavimentação. Essa é uma boa alternativa para vias que não estão muito deterioradas, pois dá uma sobrevida boa para o pavimento, evitando a abertura de buracos. Anteriormente, na avenida Inglaterra, fizemos um tratamento básico, que incluiu recuperação da pista onde havia necessidade, para receber o micropavimento que iniciou hoje”, explicou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.





O secretario contou que o serviço faz parte do projeto de recuperação das vias mais movimentadas da cidade. “Em alguns locais nós fazemos o recape e em outros o micropavimento, como aconteceu na avenida Waldemar Spranger e rua Almeida Garret (ambas na zona sul). É um trabalho muito importante, que dá mais melhores condições de trânsito e mais segurança para os motoristas e pedestres de Londrina”, apontou.





O investimento, apenas no serviço de micropavimentação, na Inglaterra e na Finlândia, é de aproximadamente R$ 280 mil. O recurso é proveniente de operação de crédito com o Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público), obtido por meio da Caixa Econômica Federal. O recurso integra um montante de R$ 100 milhões que a Prefeitura possui, nesse modelo de financiamento, para fazer ações por toda a cidade, incluindo recapes, reperfilagens, implantações de micropavimentação, construção de obras de infraestrutura e trabalhos de regularização fundiária.





