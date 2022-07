Avenida Jamil Scaff, na zona leste de Londrina, será revitalizada

Um dos principais acessos a diversos bairros da zona leste de Londrina, a avenida Jamil Scaff será repaginada nos próximos meses. Por meio de financiamento contratado junto ao Paranacidade, a prefeitura vai revitalizar aproximadamente 2,5 quilômetros de via, no trecho que vai da avenida dos Pioneiros até a rua Leontina da Conceição Gaion. Uma empresa com sede em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) venceu a licitação com proposta de R$ 3,2 milhões.

A ideia do município é fazer um amplo recape na avenida em CBUQ, com meio-fio, serviços de drenagem de águas pluviais, reperfilagem, implantação de rampas de acessibilidade, paisagismo e sinalização. O prazo para término, após a assinatura da ordem de serviço, é de oito meses. As obras deverão acontecer em etapas. A primeira é entre a Pioneiros e a rua Paulo José Figueiredo; a segunda até rua Mario Sérgio Carmagnani; e a terceira e última vai até a Leontina da Conceição Gaion.

Para os moradores da região, o novo asfalto é muito aguardado, já que ao longo da Jamil Scaff são dezenas de tapa-buracos, em que muitos pontos a massa asfáltica já saiu. “A avenida tem desnível por conta de buraco do começo ao fim. Cresceu muito no entorno nos últimos anos, com loteamentos, mercado, lojas e o asfalto já não suporta tanto movimento”, analisou o contador João Carlos Coelho. “Já teve muito carro que o pneu furou passando aqui”, comentou o aposentado José de Souza, que vive no conjunto Alexandre Urbanas.





O contrato não contempla a duplicação de cerca de 600 metros da avenida, já no final da via, perto do jardim Tenerife. “É uma pena, porque a impressão que dá é que esse lado aqui não tem recebido o mesmo cuidado que outros lugares da cidade. O bairro é novo, mas para chegar ainda é precário. A sinalização também está bem ruim”, constatou a dona de casa Bernadete Cristina Macedo.





