Avenida Leste-Oeste é interditada por causa de obra do viaduto

A avenida Leste-Oeste, na área central de Londrina, foi interditada nesta segunda-feira (16) para o tráfego de veículos no trecho entre a avenida Rio Branco e a rua Recife, necessário para dar sequência às obras de construção de um viaduto nas imediações, o bloqueio ocorre no sentido bairro – centro.







A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) alerta que em função do fechamento, o trânsito nas vias do entorno sofrerá modificações.

DESVIOS





Os condutores que seguirem pela Leste-Oeste em direção à sede do Cismepar (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema) ou ao Terminal Central, por exemplo, deverão converter à direita, na avenida Rio Branco, acessando na contramão a pista comumente utilizada por quem vem da avenida Tiradentes ou da rua Quintino Bocaiúva.

Em seguida, os motoristas terão de tomar a rua Porto Alegre, à esquerda, para então virar na rua Recife e, assim, retornar à Leste-Oeste.





Já para quem desce a Rio Branco rumo ao canteiro de obras instalado na Leste-Oeste, a opção será desviar à direita na Porto Alegre para, na sequência, chegar à rua Recife.





A empreiteira responsável pelas obras ficará encarregada de implantar as sinalizações necessárias na região, com a colocação de placas e demarcações no asfalto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.