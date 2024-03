Balada Especial: evento promove diversão a jovens e adultos com Síndrome de Down

Dentro da história de todas as pessoas, seja em diferentes culturas, idades ou qualquer característica que torne cada indivíduo único e particular, o que sempre se encontra na semelhança é a necessidade de dar uma pausa e celebrar.





Momentos de festas, compartilhamento de conversas e relações para além do que é esperado de si no dia a dia.



Foi a partir desse sentimento de liberdade que, há 15 anos, Londrina possui a Balada Especial, um evento que reúne cerca de 500 pessoas com Síndrome de Down e outras síndromes, além de seus familiares, amigos e profissionais que também podem estar presentes no evento por serem seus apoiadores.





Como mais uma forma de inclusão e diversidade, o evento também traz a importância dessas pessoas terem o direito à diversão, de se expressarem e vivenciarem as diversas fases da vida com todos os recursos disponíveis para que isso aconteça.

E, a data escolhida para a realização da 15º edição da Balada Especial foi o dia 21 de março, instituído no calendário pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o Dia Internacional da Síndrome de Down, desde 2012.





Realizado com o objetivo de conscientizar o mundo sobre a importância do respeito, da igualdade e das oportunidades para as pessoas com essa condição genética.

Como uma forma de mostrar a total possibilidade de integração à comunidade, a Balada Especial mostra que pessoas com Síndrome de Down devem ter seus espaços garantidos para expandir suas potencialidades, seja através de festas com músicas, danças, esportes, brincadeiras e tudo o que for desejado.





Além do evento ser mais uma entre outras maneiras de sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de eliminar preconceitos, discriminação e, principalmente, os estereótipos que ainda cercam as pessoas com deficiência.





