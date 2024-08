Banda Senhor Bonifácio apresenta em Londrina a "The Beatles Symphony"

Uma homenagem à altura da banda mais famosa da história será apresentado em duas sessões, no próximo sábado (30) e domingo (31), às 20h30, no Teatro Ouro Verde.





O concerto exclusivo The Beatles Symphony, da banda Senhor Bonifácio e orquestra, tem a participação do Grupo Vocal Entre Nós, com mais de 40 músicos no palco em um show inteiramente novo, que promete levar o público a um passeio pelas fases mais icônicas do quarteto de Liverpool. O patrocínio master é da Vectra.



Com direção musical e arranjos dos musicistas Eduardo Assad Sahão e Vitor Gorni, o show, para todas idades, será dividido em três atos e vai percorrer a discografia dos Beatles, evidenciando a importância de cada fase da carreira da banda inglesa.





Sahão lembra que os britânicos abriram o caminho para a música popular, especialmente o rock. Ele destaca a grandiosidade da obra, com uma extensa discografia em apenas oito anos e uma importância imensurável para a música.

“Com gravação multipista, ou seja, com vários instrumentos sendo gravados em canais diferentes, a banda deu margem a influências que até hoje são marcantes e primordiais para quem entra no ramo da música”, conta.





MÚSICA CLÁSSICA E ROCK

A ideia de montar um tributo aos Beatles com orquestra se deu pelo sucesso do espetáculo Rock Symphony, em parceria com a Osuel, e por influência do produtor e arranjador musical do quarteto inglês, George Henry Martin, que inseriu a orquestra na música popular, e é considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos.





Sahão, que é pianista e contrabaixista, diz que o show une suas duas paixões, a música clássica e o rock.





