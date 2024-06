IFPR de Arapongas oferece curso gratuito de programação com ênfase em Análise de dados

O campus de Arapongas do IFPR (Instituto Federal do Paraná)está com inscrições abertas para o curso de programação com ênfase em Análise de dados. O curso é gratuito e tem a duração de 4 meses.





As aulas serão ministradas no período noturno, todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, na Rua Surucuá Açu, 321, Vila Araponguinha, em Arapongas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





São aceitos estudantes com o Ensino Fundamental completo ou superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online entre os dias 10 a 23 de junho.





Para mais informações, é possível entrar em contato com a IFPR Arapongas pelo Whatsapp: (43) 99875-1250, pelo site da instituição ou nas redes sociais: @ifprarapongas @ifprcampusavançadoarapongas.