'Bazar da Vila' terá mais de 2 mil peças a partir de R$ 2 em Londrina

Quem gosta de adquirir roupas, calçados e acessórios a preços acessíveis e de boa qualidade, não pode perder o "Bazar da Vila". O evento será neste sábado (12), das 9h às 18h, na rua Uruguai, 1.656, na Vila Brasil. Você poderá encontrar calças jeans, calças sociais, vestidos, saias, cintos, bijoux e uma variedade de calçados como: botas, tênis, sandálias, sapatilhas, entre outros. Mais de duas mil peças estarão sendo vendidas por valores a partir de R$ 2.

O bazar, organizado pelo movimento Subymundo, está na sua terceira edição, e mais uma vez terá uma banca de roupas gratuitas. Segundo a organizadora, a estudante Alice Carvalho, o evento também tem um foco social.

"Entendemos que muita gente não está conseguindo comprar roupas, por isso, sempre disponibilizamos várias peças para atender essas pessoas", disse Carvalho. Ela informou ainda que, quem levar um quilo de alimento terá 10% de desconto nas compras. "Estaremos entregando as doações para quem está desempregado e sem condições para suprir as necessidades básicas de casa", declarou.





Segundo a estudante, o ambiente é aberto e vai cumprir com todos os protocolos sanitários. O distanciamento e uso de máscara são obrigatórios. "Pedimos para que as pessoas que estiverem com sintomas respiratórios fiquem em suas casas", finalizou.