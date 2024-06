Biblioteca da Zona Norte abre inscrições para turma de Hatha Yoga

A partir desta quarta-feira (26), a Biblioteca do Centro Cultural Lupércio Luppi (Zona Norte de Londrina) vai oferecer a prática de Hatha Yoga. A aula inaugural será gratuita e aberta a toda comunidade.





Podem participar pessoas com idade a partir dos 18 anos, mesmo que não tenham tido contato prévio com ioga. Basta levar o próprio tapete, garrafa de água e uma toalha para o rosto.

Os encontros serão realizados às quartas-feiras, das 8h às 9h, no espaço da biblioteca (avenida Saul Elkind, 790). Quem quiser aderir à prática pode se inscrever pelo telefone (43) 99974-1937, diretamente com a instrutora Marcela Arantes. A mensalidade será de R$100,00.





A proposta partiu da gestora cultural da Biblioteca do Centro Cultural, Ana Mischiati, para atender uma demanda dos moradores da região. Ela observa que projetos como esse ajudam a aproximar a comunidade da biblioteca do bairro, a segunda maior biblioteca pública de Londrina.

“Nossa ideia é resgatar no acervo livros que tratam não só da yoga, mas de outras atividades físicas, para estimular a comunidade a fazer o cadastro para empréstimo de livros”, acrescentou.







BENEFÍCIOS

Esses encontros de yoga serão conduzidos por Marcela Arantes, praticante há 25 anos e que atua como instrutora faz 15 anos. Arantes explicou que o Hatha é uma dentre várias modalidades propostas pela ioga, e o estilo mais utilizado entre os praticantes em geral.





“Sua estrutura e forma de ensinar permitem que pessoas de qualquer idade possam praticar, pois respeita o tempo e ritmo de cada um. No primeiro contato o praticante já sente os benefícios com as técnicas respiratórias e terapêuticas que uma aula proporciona”, comentou.





